НАЙДИТЕ МЕНЬШУЮ БОКОВУЮ СТОРОНУ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРАПЕЦИИ, ОСНОВАНИЯ КОТОРОЙ РАВНЫ 10 СМ И 6 СМ, А ОДИН ИЗ УГЛОВ РАВЕН 45 ГРАДУСОВ

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10-6=4 -катет полученного прямоугольного треугольника, у которого угол =45°. Тогда второй катет (он равен боковой стороне) будет 4 умножить на tg45°. Так как tg45° равен 1, то 4 умножить на 1 будет =4