Помогите пожалуйста мне!!!!!! лексическое значение к слову ушки
Русский язык
Помогите пожалуйста мне!!!!!! лексическое значение к слову ушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ушки(это могут быть макароны) Ушки на макушке( подслушиваешь когда) Ушки(может быть печенье)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В каком случае процесс теплообмена произойдет быстрее если в горячую воду налива??ь в холодную холодную наливать в горячую той же массы
Математика
Математика
Зимой цену на бананы повысили на 1,44 р. что составило 18% их осенний цены а весной цену подняли ещё на 12% .По какой цене бананы продавались весно...