Расположите числа -5,26 -5,3 -6,1 -48 в порядке убывания
Математика
Расположите числа -5,26 -5,3 -6,1 -48 в порядке убывания
Ответ(ы) на вопрос:
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26, -5; -5,3;-6,1; -48
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