Почему основным занятием русских вятчпн в это время было земледелие?
Геометрия
Почему основным занятием русских вятчпн в это время было земледелие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что там нету выхода к морю и выживают мало какие животные. Поэтому основным занятием было земледелие
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