Почему основным занятием русских вятчпн в это время было земледелие?

Геометрия
Почему основным занятием русских вятчпн в это время было земледелие?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что там нету выхода к морю и выживают мало какие животные. Поэтому основным занятием было земледелие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Выполните действия: а)(х/у) 8 степени = б)(х/уа) 12 степени = в)(сd/m) 9 степени = г)(8а/7) 2 степени = ---------------------------------...
Ответить
Окружающий мир
Сколько планет и какие
Ответить
Математика
Поезд прошел 5ч со скоростью 62км/ч . после этого ему осталось пройти до места назна??ения расстояние в 2 раза больше того,что он прошел. Сколько к...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста, очень срочно) Разделите глаголы на группы с точки зрения видовой хар??ктеристики Жениться, выходить, казнить, иронизировать, болеть, ...
Ответить
Математика
В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене 1 деньги за проданные костюмы получили 300 руб. во второй 500 Запиши выражени...
Ответить