Пожалуйста, очень срочно) Разделите глаголы на группы с точки зрения видовой хар??ктеристики Жениться, выходить, казнить, иронизировать, болеть, разгораться, быть.

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Пожалуйста, очень срочно) Разделите глаголы на группы с точки зрения видовой хар??ктеристики Жениться, выходить, казнить, иронизировать, болеть, разгораться, быть.

Автор: Гость