Помогите пожалуйста ( Пiдкреслiть граматичнi основи ) Гарними розмовами гостей не наситиш. Тримай вiдерця чистенькi та водицi повненькi. Дарованому коневi в зуби не дивляться. Хвалися не родичами-орлами,а своiми дiлами. У лиху ...
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Помогите пожалуйста ( Пiдкреслiть граматичнi основи ) Гарними розмовами гостей не наситиш. Тримай вiдерця чистенькi та водицi повненькi. Дарованому коневi в зуби не дивляться. Хвалися не родичами-орлами,а своiми дiлами. У лиху годину пiзнаешь вiрну людину.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) наситиш –присудок 2) тримай - присудок 3)дивляться - присудок 4) хвалися - присудок 5) пізнаешь - присудок
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