Помогите пожалуйста ( Пiдкреслiть граматичнi основи ) Гарними розмовами гостей не наситиш. Тримай вiдерця чистенькi та водицi повненькi. Дарованому коневi в зуби не дивляться. Хвалися не родичами-орлами,а своiми дiлами. У лиху ...

Українська мова

Помогите пожалуйста ( Пiдкреслiть граматичнi основи ) Гарними розмовами гостей не наситиш. Тримай вiдерця чистенькi та водицi повненькi. Дарованому коневi в зуби не дивляться. Хвалися не родичами-орлами,а своiми дiлами. У лиху годину пiзнаешь вiрну людину.

Автор: Гость