Какие синонимы к словам суровый ,дряхлый,отдаленный,неведомый,невиданный,грозный , тужить, снарядился,желанный, тягаться, трезвонить, перечить, потешить,печальны. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Литература
Какие синонимы к словам суровый ,дряхлый,отдаленный,неведомый,невиданный,грозный , тужить, снарядился,желанный, тягаться, трезвонить, перечить, потешить,печальны. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черствый,слабый,далекий,анонимный,скрытный,сердитый,болеть,собрался,нравящийся,соперничать,болтать,перебивать,шутить,грустны
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