Назовите реальных исторических деятелей которые являются героями следущих произведений:Н.С."Левша" Н.В.Гоголь:"Ночь перед рождеством" A.C.Пушкин."Полтова"
Литература
Назовите реальных исторических деятелей которые являются героями следущих произведений:Н.С."Левша" Н.В.Гоголь:"Ночь перед рождеством" A.C.Пушкин."Полтова"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Левша - это Алексей Сурнин, тульский инженер-изобретатель.Писатель Лесков Левшу придумал,,но народ выбрал своего Левшу сам .2.Вакула-А рхиепископ Иоанн.-он укрощал беса и летал на нём из Новгорода в Иерусалим. 3..Действующие лица-у краинский гетман Мазепа Кочубей, Василий Леонтьевич- украинский генеральный судья Любовь- его жена Мария Кочубей — их дочь (прототипом явилась дочь В. Л. Кочубея Матрёна)
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