ПОМОГИТЕ! Прочитайте.Подберите к каждому слову синоним из орфографического словаря. дети -_____ скоро - _____ азбука - _____ луна -____ узор - ____ папа - ____ войн - _____ друг - _____ холод - _____ путь - _____
Русский язык
ПОМОГИТЕ! Прочитайте.Подберите к каждому слову синоним из орфографического словаря. дети -_____ скоро - _____ азбука - _____ луна -____ узор - ____ папа - ____ войн - _____ друг - _____ холод - _____ путь - _____
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети - ребята азбука - узор - украшения воин - боец холод - мороз скоро - сейчас луна - папа- отец друг - приятель путь - расстояние
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