Найди и выпиши однокоренные слова обозначь корень есть ли среди слов глаголы Поясни свой ответ береза липа калиновый
Русский язык
Найди и выпиши однокоренные слова обозначь корень есть ли среди слов глаголы Поясни свой ответ береза липа калиновый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берёза-берёзка-берёзовый-берёзка - корень берёз липа -липка -липовый- корень лип калина --клинка - -калиновый -калинушка - корень калин
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