Что токое мофемы Пожалуста
Русский язык
Что токое мофемы Пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфема- это минимальная значимая часть слова, выполняет функции словообразования и формообразования. морфема выделяются в составе слова. Морфемы: приставка корень суффикс окончание основа.
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