Как вы думаете, все ли правила уже созданы человеком? (Обществознание 6 класс Королькова Суровова) Помогите плииииииз...
Обществознание
Как вы думаете, все ли правила уже созданы человеком? (Обществознание 6 класс Королькова Суровова) Помогите плииииииз...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, тогда кто бы их создавал!
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