Как вы думаете, все ли правила уже созданы человеком? (Обществознание 6 класс Королькова Суровова) Помогите плииииииз...

Обществознание

Как вы думаете, все ли правила уже созданы человеком? (Обществознание 6 класс Королькова Суровова) Помогите плииииииз...

Автор: Гость