Задача с олимпиады: Тетушка Леонсия большая любительница кошек и математики. Когда у нее спрашивают, сколько у нее кошек, она хитро улыбается и отвечает: "У меня пять шестых моих кошек плюс пять шестых кошки". Сколько кошек у т...
Алгебра
Задача с олимпиады: Тетушка Леонсия большая любительница кошек и математики. Когда у нее спрашивают, сколько у нее кошек, она хитро улыбается и отвечает: "У меня пять шестых моих кошек плюс пять шестых кошки". Сколько кошек у тетушки Леонсии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть у тёти Леонсии кошек, тогда следуя ее словам составляем и решаем уравнение:
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