Задача с олимпиады: Тетушка Леонсия большая любительница кошек и математики. Когда у нее спрашивают, сколько у нее кошек, она хитро улыбается и отвечает: "У меня пять шестых моих кошек плюс пять шестых кошки". Сколько кошек у т...

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Задача с олимпиады: Тетушка Леонсия большая любительница кошек и математики. Когда у нее спрашивают, сколько у нее кошек, она хитро улыбается и отвечает: "У меня пять шестых моих кошек плюс пять шестых кошки". Сколько кошек у тетушки Леонсии?

Автор: Гость