Что лучше машина или общественный транспорт? Дайте хотя бы 3 аргуменьа

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Что лучше машина или общественный транспорт? Дайте хотя бы 3 аргуменьа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машина так как возможно не будет семь на автобусе. в автобусе жарко. на автобус нужно платить.
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