Сгруппируйте слова в соответствии со значением суффикса -к-:облачко,прополка,абитуриентка,дорожка, стирка,земелька,артистка,утюжка,активистка.Укажите значение суфикса.Добавте в каждую группу по одному своему примеру.

Русский язык
Сгруппируйте слова в соответствии со значением суффикса -к-:облачко,прополка,абитуриентка,дорожка, стирка,земелька,артистка,утюжка,активистка.Укажите значение суфикса.Добавте в каждую группу по одному своему примеру.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Уменьшительно-ласкательное значение: облачко, дорожка, земелька, (башенка) 2.  значение действия: прополка, стирка, утюжка, (готовка) 3. Обоачает лиц ж.р. по роду деятельности: абитуриентка, артистка, активистка ( практикантка)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить! Очень нужно!
Ответить
Українська мова
Помогите пожалуйста ( Пiдкреслiть граматичнi основи ) Гарними розмовами гостей не наситиш. Тримай вiдерця чистенькi та водицi повненькi. Дарованому...
Ответить
Обществознание
Как вы думаете, все ли правила уже созданы человеком? (Обществознание 6 класс Королькова Суровова) Помогите плииииииз...
Ответить
Английский язык
Что лучше машина или общественный транспорт? Дайте хотя бы 3 аргуменьа
Ответить
Алгебра
Задача с олимпиады: Тетушка Леонсия большая любительница кошек и математики. Когда у нее спрашивают, сколько у нее кошек, она хитро улыбается и отв...
Ответить