Сгруппируйте слова в соответствии со значением суффикса -к-:облачко,прополка,абитуриентка,дорожка, стирка,земелька,артистка,утюжка,активистка.Укажите значение суфикса.Добавте в каждую группу по одному своему примеру.

Русский язык

Сгруппируйте слова в соответствии со значением суффикса -к-:облачко,прополка,абитуриентка,дорожка, стирка,земелька,артистка,утюжка,активистка.Укажите значение суфикса.Добавте в каждую группу по одному своему примеру.

Автор: Гость