Сгруппируйте слова в соответствии со значением суффикса -к-:облачко,прополка,абитуриентка,дорожка, стирка,земелька,артистка,утюжка,активистка.Укажите значение суфикса.Добавте в каждую группу по одному своему примеру.
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Сгруппируйте слова в соответствии со значением суффикса -к-:облачко,прополка,абитуриентка,дорожка, стирка,земелька,артистка,утюжка,активистка.Укажите значение суфикса.Добавте в каждую группу по одному своему примеру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Уменьшительно-ласкательное значение: облачко, дорожка, земелька, (башенка) 2. значение действия: прополка, стирка, утюжка, (готовка) 3. Обоачает лиц ж.р. по роду деятельности: абитуриентка, артистка, активистка ( практикантка)
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