В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене 1 деньги за проданные костюмы получили 300 руб. во второй 500 Запиши выражение которое обозначает цену костюма

Математика

В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене 1 деньги за проданные костюмы получили 300 руб. во второй 500 Запиши выражение которое обозначает цену костюма

Автор: Гость