В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене 1 деньги за проданные костюмы получили 300 руб. во второй 500 Запиши выражение которое обозначает цену костюма
Математика
В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене 1 деньги за проданные костюмы получили 300 руб. во второй 500 Запиши выражение которое обозначает цену костюма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(300+500):100 цена костюма 8 рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сгруппируйте слова в соответствии со значением суффикса -к-:облачко,прополка,абитуриентка,дорожка, стирка,земелька,артистка,утюжка,активистка.Укажи...
Математика
Українська мова
Помогите пожалуйста ( Пiдкреслiть граматичнi основи ) Гарними розмовами гостей не наситиш. Тримай вiдерця чистенькi та водицi повненькi. Дарованому...
Обществознание
Как вы думаете, все ли правила уже созданы человеком? (Обществознание 6 класс Королькова Суровова) Помогите плииииииз...