В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене 1 деньги за проданные костюмы получили 300 руб. во второй 500 Запиши выражение которое обозначает цену костюма

Математика
В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене 1 деньги за проданные костюмы получили 300 руб. во второй 500 Запиши выражение которое обозначает цену костюма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(300+500):100 цена костюма 8 рублей
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