Поезд прошел 5ч со скоростью 62км/ч . после этого ему осталось пройти до места назна??ения расстояние в 2 раза больше того,что он прошел. Сколько километров составляет весь путь этого поезда?

Математика

Поезд прошел 5ч со скоростью 62км/ч . после этого ему осталось пройти до места назна??ения расстояние в 2 раза больше того,что он прошел. Сколько километров составляет весь путь этого поезда?

Автор: Гость