Поезд прошел 5ч со скоростью 62км/ч . после этого ему осталось пройти до места назна??ения расстояние в 2 раза больше того,что он прошел. Сколько километров составляет весь путь этого поезда?
Математика
Поезд прошел 5ч со скоростью 62км/ч . после этого ему осталось пройти до места назна??ения расстояние в 2 раза больше того,что он прошел. Сколько километров составляет весь путь этого поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1=V×t S общ=S1×2 + S1 S1=62×5=310км S общ= 310×2+310=930км
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