Сколько планет и какие
Окружающий мир
Сколько планет и какие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восемь планет, название: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезд прошел 5ч со скоростью 62км/ч . после этого ему осталось пройти до места назна??ения расстояние в 2 раза больше того,что он прошел. Сколько к...
Русский язык
Пожалуйста, очень срочно) Разделите глаголы на группы с точки зрения видовой хар??ктеристики Жениться, выходить, казнить, иронизировать, болеть, ...
Математика
В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене 1 деньги за проданные костюмы получили 300 руб. во второй 500 Запиши выражени...
Русский язык
Сгруппируйте слова в соответствии со значением суффикса -к-:облачко,прополка,абитуриентка,дорожка, стирка,земелька,артистка,утюжка,активистка.Укажи...
Математика