Спиши текст,отмечая орфограммы.В лесу все готовица к долгой холодной зиме. Вся будущая жизнь пряче(ца) до весны,тепло укутывае(ца)

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Спиши текст,отмечая орфограммы.В лесу все готовица к долгой холодной зиме. Вся будущая жизнь пряче(ца) до весны,тепло укутывае(ца)

Автор: Гость