Спиши текст,отмечая орфограммы.В лесу все готовица к долгой холодной зиме. Вся будущая жизнь пряче(ца) до весны,тепло укутывае(ца)
Русский язык
Спиши текст,отмечая орфограммы.В лесу все готовица к долгой холодной зиме. Вся будущая жизнь пряче(ца) до весны,тепло укутывае(ца)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прячется Укутывается
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