ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! нужно сочинить НЕБОЛЬШОЕ сочинение про РУСЛАНА из поэмы "Руслан и Людмила" ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

Гость: Гость:

В петербургский период Пушкин написал и первую свою поэму— «Руслан и Людмила» (1820). По жанру это шуточная поэма, образцы которой были созданы русскими поэтами еще во второй.половине XVIII в. (поэт особенно ценил «Душеньку» Бог-лановича). Внимание Пушкина к устному народному творчеству, сказка, преданиям, характерное дли русского романтизма, отражало возросший после 1812 г. интерес к национальным истокам русской культуры. Особенно отчетливо эта тенденция проявилась во вступлении к поэме, написанной позже, в 1828 г.: «Там русский дух!.. Там Русью пахнет!»Для создания поэмы Пушкину понадобились многие источники, но пользовался он ими совершенно свободно, иногда даже вступая с ними в спор. Так, например, случилось с поэмой Жуковского «Двенадцать спящих дев», отличавшейся мистическими мотивами.Пушкин пародийно переосмысляет некоторые сюжетные линии этого произведения в четвертой песне «Руслана и Людмилы». В своей поэме он легко соединяет мотивы сказочные, литературные, бытовые. Свободное владение материалом подчеркивалось легкой, непринужденной манерой повествования.Всякие чудеса, похищения, сказочные события, на которых основывается сюжет поэмы, сочетались в ней с реальными, конкретными приметами быта. На первый план выдвигается авторское начало. Автор непринужденно рассуждает о героях, беседует с читателем, наконец, рассказывает о себе, о своих занятиях, привычках, художественных вкусах.Пушкин описывает давно прошедшие, сказочные времена с позиций своей современности. Он смотрит на прошлое глазами поэта-романтика XIX в. Отсюда легкая ирония, тонкая насмешка не только над героями произведения, но немного и над читателями, и даже над самим собою. Так, например, сказочная героиня Людмила вдруг предстает современной милой и кокетливой барышней, .могущественный Черномор — хилым старичком и т.д.Эмоциональная окраска повествования, самостоятельный об-: раз рассказчика, вся система лирических отступлений будут использованы и в дальнейшем пушкинском творчестве. И когда поэт обратится к читателям «Евгения Онегина» со словами: «Друзья Людмилы и Руслана», он напомнит о той творческой манере, которая началась в его первой поэме.Новаторское произведение Пушкина вызвало при своем появлении оживленную полемику. Реакционные критики обвиняли поэта в использовании «мужицкого» языка, в «неприличных словах и выражениях». Сторонники отживающего классицизма увидели в поэме Пушкина грубое нарушение привычных для них эстетических норм и правил. Напротив, представители нового направления в литературе приветствовали ее появление. Жуковский, прослушав поэму в чтении автора, подарил ему свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя… 1820 марта 26». Историко-литературное значение «Руслана и Людмилы» очень велико. Белинский отмечал, что «возбужденные этою поэмою толки и споры о классицизме и романтизме были эпохою обновления русской литературы».Отдельное издание поэмы «Руслан и Людмила» увидело свет тогда, когда Пушкина уже не было в Петербурге.