Зимой цену на бананы повысили на 1,44 р. что составило 18% их осенний цены а весной цену подняли ещё на 12% .По какой цене бананы продавались весной? Помогите пожалуйста!

Математика

Зимой цену на бананы повысили на 1,44 р. что составило 18% их осенний цены а весной цену подняли ещё на 12% .По какой цене бананы продавались весной? Помогите пожалуйста!

Автор: Гость