Зимой цену на бананы повысили на 1,44 р. что составило 18% их осенний цены а весной цену подняли ещё на 12% .По какой цене бананы продавались весной? Помогите пожалуйста!
Математика
Зимой цену на бананы повысили на 1,44 р. что составило 18% их осенний цены а весной цену подняли ещё на 12% .По какой цене бананы продавались весной? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,44/18*100=8 цена бананов осенью 8+1,44=9,44 цена бананов 9,44+25%=11,8 руб. цена бананов весной
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