Почему соловьи поют в конце весны и в начале лета?
Биология
Почему соловьи поют в конце весны и в начале лета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уже отвечал как-то, что соловьи поют в конце весны, начале лета, потому что в этот период поисходит откладка и высиживание яиц. Поют, заметьте, соловьи только поздним вечером или ранним утром, когда воздух становится прохладнее. Дело в том, что сперма соловья при обычной температуре тела птицы нежизнеспособна. Когда соловей поёт, он прогоняет большое количество вечернего воздуха через легкие и воздушные мешки, тем самым понижает температуру тела и спермы, после чего она становится пригодной к оплодотворению. Вот поэтому у соловьёв поют только самцы, хотя не исключаю, что самкам их пение нравится само по себе.
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