Найди частное записывая решение столбиками 14056:7 и 5745:5 234584:4 350042: 7

Математика
Найди частное записывая решение столбиками 14056:7 и 5745:5 234584:4 350042: 7
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Автор: Гость
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Гость:
Держи вроде так))))))
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