Прямая параллельная AB угла ABC Пересекает ли она прямую BC ? Ответ объяснить .

Геометрия
Прямая параллельная AB угла ABC Пересекает ли она прямую BC ? Ответ объяснить .
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