Определи где кончается одно предложения и начинается следующии.Поставить знаки в конце предложении.Исправь где нужно маленькую букву на заглавную. Один раз у меня картошка пригорела мама очень рассердилась тут Ленька пришел нач...

Русский язык

Определи где кончается одно предложения и начинается следующии.Поставить знаки в конце предложении.Исправь где нужно маленькую букву на заглавную. Один раз у меня картошка пригорела мама очень рассердилась тут Ленька пришел начал он картошку есть всё сьел и не сказал что невкусно вот это настоящии друг

Автор: Гость