Определи где кончается одно предложения и начинается следующии.Поставить знаки в конце предложении.Исправь где нужно маленькую букву на заглавную. Один раз у меня картошка пригорела мама очень рассердилась тут Ленька пришел нач...
Русский язык
Определи где кончается одно предложения и начинается следующии.Поставить знаки в конце предложении.Исправь где нужно маленькую букву на заглавную. Один раз у меня картошка пригорела мама очень рассердилась тут Ленька пришел начал он картошку есть всё сьел и не сказал что невкусно вот это настоящии друг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один раз у меня картошка пригорела.Мама очень рассердилась.Тут Ленька пришел ,начал он картошку есть.Всё сьел и не сказал ,что невкусно.Вот это настоящии друг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Не робкое и холодное лепетанье поздней осени. Будет олицетворение? 2. Напишите 3 сл??ва с суффиксом н или прилагательные. 3. поздНо - н это суффикс?
Українська мова