Определи границы предложений поставив вертикальные линии в конце каждого Как красиво светят летней ночью звезды Вы видели Звездный дождь а какой Загадочный бывает луна она появляется тоненьким серпом

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Определи границы предложений поставив вертикальные линии в конце каждого Как красиво светят летней ночью звезды Вы видели Звездный дождь а какой Загадочный бывает луна она появляется тоненьким серпом

Автор: Гость