Определи границы предложений поставив вертикальные линии в конце каждого Как красиво светят летней ночью звезды Вы видели Звездный дождь а какой Загадочный бывает луна она появляется тоненьким серпом
Русский язык
Определи границы предложений поставив вертикальные линии в конце каждого Как красиво светят летней ночью звезды Вы видели Звездный дождь а какой Загадочный бывает луна она появляется тоненьким серпом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как красиво светят летней ночью звезды! Вы видели звёздный дождь? А какой загадочной бывает луна! Она появляется тоненьким серпом...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык