Определи и запиши какими ЧАСТЯМИ РЕЧИ могут быть данные слова. белила, рой, течь.
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Определи и запиши какими ЧАСТЯМИ РЕЧИ могут быть данные слова. белила, рой, течь.
Ответ(ы) на вопрос:
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Белила-глагол рой-существительное течь-существительное
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