От автостанции до дачи Раду шел со скоростью 6км\ч. На обратном пути он нес черешню, поэтому его скорость снизилась на 2км\ч. На весь путь Раду затратил 1 час. На каком расстоянии от автостанции находится дача? Решите задачу д...

Математика
От автостанции до дачи Раду шел со скоростью 6км\ч. На обратном пути он нес черешню, поэтому его скорость снизилась на 2км\ч. На весь путь Раду затратил 1 час. На каком расстоянии от автостанции находится дача? Решите задачу двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-путь x/6 время туда x/4 время обратно x/6+x/4=1 2x+3x=12 5x=12 x=2.4 км
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