Особенности лесостепи Западной Сибири.

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Лесостепная область Западной СибириЗападносибирской лесостепи свойственны теплое, но короткое лето, холодная, продолжительная, с частыми метелями зима, недостаточное увлажнение. По характеру рельефа это область низменных, слабо расчлененных равнин с абсолютными отметками порядка 100-150 м, редко выше. Реки врезаны на ничтожную глубину, плоские водоразделы испещрены западинами и мелководными озерами. Весьма перспективно для западносибирской лесостепи освоение артезианских термальных вод. Вследствие слабого дренажа грунтовые воды залегают вблизи поверхности, вызывая в одних местах процессы заболачивания, в других – засоления.В отличие от европейской здесь распространены не только низинные, но и верховые выпуклые сосново-сфагновые болота – рямы. В кустарничковом ярусе их обильны багульник, брусника, Кассандра (Lyonia calyculata), встречается клюква. По соседству с рямами – засоленные почвы, занимающие не менее 20% всей черноземной полосы Западной Сибири. Наибольшие площади их в комплексе с лугово-черноземными почвами приурочены к плоским, лишенным дренажа участкам междуречий. Вблизи рек формируются черноземные почвы зонального типа. По высокому содержанию гумуса они сходны с заволжскими на Русской равнине, но уступают последним в мощности и характеризуются неоднородной окраской и непрочной структурой.Леса представлены здесь березовыми и березово-осиновыми колками. На севере лесостепи они встречаются часто и на разных элементах рельефа, на юге колки занимают небольшую площадь и распространены только по депрессиям рельефа. В травяном покрове степей обращает внимание обилие типично лесных и болотно-солончаковых видов.