Как разобрать слово желаю под цифрой 3

Русский язык
Как разобрать слово желаю под цифрой 3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желаю-(что делаю?)-глагол,обозначает действие предмета. 1. Н.ф. -желать 2.Пост.пр.- 1 спр, Непост.пр.-ед.ч, 1 л 3. В предложении является (по контексту)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В книге есть 132 страниц. В одном странице 40 строков, в одном строке 27 букв написано. Если в одном странице 48 строков и в одном строке 30 букв н...
Ответить
Математика
Ребят помоги очень срочно номер 5,6
Ответить
Русский язык
В каком предложении допущена ошибка (не пунктуационная!) или опечатка? Пол старого дома был застлан ветхим ковром, в углу комнаты примостился кол...
Ответить
Қазақ тiлi
Текст на тему польза воды на казахском 6-9 предложений СРОЧНО пожалуйста!
Ответить
Окружающий мир
Единое человечество- это...?
Ответить