Как разобрать слово желаю под цифрой 3
Русский язык
Как разобрать слово желаю под цифрой 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желаю-(что делаю?)-глагол,обозначает действие предмета. 1. Н.ф. -желать 2.Пост.пр.- 1 спр, Непост.пр.-ед.ч, 1 л 3. В предложении является (по контексту)
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