Чому в межах одного кліматичного поясу клімат змінюється?
География
Чому в межах одного кліматичного поясу клімат змінюється?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З карти кліматичних поясів помітно ,що вони розміщуються зонально,тобто повторюються від екватора до полюсів.Це пов'язано з впливом ряду кліматотвітрих чинників,а особливо кількістю сонячного тепла ,що надходить на поверхню землі.Проте межі кліматичних поясів не завжди збігаються з напрямком паралелей.А в окремих місцях вони мають значне відхилення на північ або південь.Це пов'язано насамперед з характером підстилаючої поверхні .Тому в межах одного кліматичного поясу можуть сформуватися різні типи клімату.
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