Составить и записать словосочетания : зацепился ( за, о ) сучок, выполз ( от, из ) нора, выехать ( из, с ) город, добрести ( до, в) село, прийти ( к, в ) школа

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Составить и записать словосочетания : зацепился ( за, о ) сучок, выполз ( от, из ) нора, выехать ( из, с ) город, добрести ( до, в) село, прийти ( к, в ) школа

Автор: Гость