Составить и записать словосочетания : зацепился ( за, о ) сучок, выполз ( от, из ) нора, выехать ( из, с ) город, добрести ( до, в) село, прийти ( к, в ) школа
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Составить и записать словосочетания : зацепился ( за, о ) сучок, выполз ( от, из ) нора, выехать ( из, с ) город, добрести ( до, в) село, прийти ( к, в ) школа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зацепился за сучок Выполз из норы Выехать из города Добрести до села Прийти в школу
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