Для ремонта квартиры купили 10 банок краски 7 банок исрасходовали.сколько банок кр??ски осталось на сколько больше банок краски исрасходовали чем осталось

Математика
Для ремонта квартиры купили 10 банок краски 7 банок исрасходовали.сколько банок кр??ски осталось на сколько больше банок краски исрасходовали чем осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось 3 банки 10-7=3  На 4 банки 7-3=4
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