Для ремонта квартиры купили 10 банок краски 7 банок исрасходовали.сколько банок кр??ски осталось на сколько больше банок краски исрасходовали чем осталось

Математика

Для ремонта квартиры купили 10 банок краски 7 банок исрасходовали.сколько банок кр??ски осталось на сколько больше банок краски исрасходовали чем осталось

Автор: Гость