Определи массу кусочка сахара-рафинада если его объем 5 см3
Физика
Определи массу кусочка сахара-рафинада если его объем 5 см3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V= 0.000005m^3 m=po * V плотность смотри в конце учебника!
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