Помогите мне Масс одного метра рельса равна 32 кг. Сколько понадобится железнодорожных вагонов грузоподъёмностью 60т, чтобы все рельсы, необходимые для постройки одноклейной железной дороги длинной 1 км пж

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1 м рельса - 32 кг Грузоподъёмность - 60 т Длина дороги - 180 км Решение : 180*2=360 (км) 1км = 1000 м 360*1000м = 360000 м 360000 *32 = 11520000 ( кг) 1 кг = 0,001 т 11520000 кг * 0,001 т = 11520 т 11520:60=192 (в.)понадобится