Почему сера не применяется для лечения вирусных заболеваний? Развернутый ответ
Химия
Почему сера не применяется для лечения вирусных заболеваний? Развернутый ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что сера -это внутренее как бы строение, а она лечит только укусы и садины. Вирус сам может разъесть серу поэтому нет не может лечить
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