в одной коробке было 6 карандашей в другой 12 катя взяла

Математика
в одной коробке было 6 карандашей в другой 12 катя взяла
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Гость:
Катя взяла.... и не сказала сколько взяла
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