в одной коробке было 6 карандашей в другой 12 катя взяла
Математика
в одной коробке было 6 карандашей в другой 12 катя взяла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катя взяла.... и не сказала сколько взяла
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