Определи склонение и падеж существительных--1.Дождь прекратилься,снова засияло на небе солнце..2.Катится колобок по тропинке к лесу..3.Мы любим слушать по радио народные песни..4.Караван шёл по пустыне к красивейшему городу--Бу...
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Определи склонение и падеж существительных--1.Дождь прекратилься,снова засияло на небе солнце..2.Катится колобок по тропинке к лесу..3.Мы любим слушать по радио народные песни..4.Караван шёл по пустыне к красивейшему городу--Бухаре.спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Дождь(2 скл;И.п.) На небе( 2 скл; П.п.) солнце( 2 скл; В.п.) Колобок(2 скл; И.п.) по тропинке( 1 скл; Д.п.) к лесу( 2 скл; Д.п.) по радио( 2 скл; Д.п.) песни( 1 скл; В.п.) Караван (2 скл; И.п.) по пустыне(1 скл; Д.п.) к городу( 2 скл; Д.п.)
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