Определи склонение и падеж существительных--1.Дождь прекратилься,снова засияло на небе солнце..2.Катится колобок по тропинке к лесу..3.Мы любим слушать по радио народные песни..4.Караван шёл по пустыне к красивейшему городу--Бу...

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Определи склонение и падеж существительных--1.Дождь прекратилься,снова засияло на небе солнце..2.Катится колобок по тропинке к лесу..3.Мы любим слушать по радио народные песни..4.Караван шёл по пустыне к красивейшему городу--Бухаре.спасибо.

Автор: Гость