Определи вид предложения.какие нужны знаки препинания в конце предложений?

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Существует 3 вида предложений - повествовательное, побудительное и вопросительное. Повествовательное - просто рассказывает, повествует нам о чем или о ком-либо. Побудительное - побуждает, настаивает на действие. Вопросительное - вопрос, задание. В конце повествовательного и побудительного предложения стоят либо . (точка), либо ! (восклицательный знак). В конце вопросительного предложения стоит ? (вопросительный знак).