Определи значение слов ключ,Свет по толковому словарик в учебнике. составь и запи??и предложения с этими словами
Русский язык
Определи значение слов ключ,Свет по толковому словарик в учебнике. составь и запи??и предложения с этими словами
Ответ(ы) на вопрос:
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Ключ-Приспособление для запирания и отпирания замка 2).Инструмент, приспособление для завинчивания или отвинчивания чего-либо. 3),Приспособление для приведения в действие различных механизмов. 4),Устройство для быстрого замыкания и разрыва цепи передатчика при телеграфной и радиотелеграфной связи. 5).Естественный выход подземных вод на поверхность земли; источник, родник. ПРЕДЛОЖЕНИЕ:Он взял ключ,открыл дверь и вошёл внутрь. Свет- 1).Лучистая энергия, воспринимаемая глазом и делающая окружающий мир видимым. 2)Место, откуда исходит освещение. Освещенное место, пространство. Источник освещения и приспособление для освещения в домах и на улице. ПРЕДЛОЖЕНИЕ:На улице было темно,и только лишь одинокий фонарь бросал свет на землю.
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