Где больше стран В заподном или Восточном полушарии Северном или Южном полушарии? скажите
География
Где больше стран В заподном или Восточном полушарии Северном или Южном полушарии? скажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В северном полушарии в восточном полушарии, т. к. зона Персидского залива - самый крупный регион по добыче газа.
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