Где больше стран В заподном или Восточном полушарии Северном или Южном полушарии? скажите

География
Где больше стран В заподном или Восточном полушарии Северном или Южном полушарии? скажите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В северном полушарии в восточном полушарии, т. к. зона Персидского залива - самый крупный регион по добыче газа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уровнение 2,136:(1,9-х)=7,12
Ответить
Алгебра
Решить уравнение по действиям (2 х+5)*(3х-7)+(2х-1)*(2х+1)=(5х+3)*(2х-5)
Ответить
Физика
Принимая длину одной лыжи равной 1,5 м и ширину 10 см опредилите давление которое ок??зывает мальчик массой 45 кг на снег!!!! Срочно надо !!!
Ответить
Математика
В коммерческий банк внесен вклад в размере 7х000 рублей под ежемесячную процентную ставку 1,х% (сложный процент). Какая сумма будет начисленная чер...
Ответить
Информатика
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ПЖЛСТ Для хранения растрового изображения размером 204×204 пикселей отвели 4 КБ памяти. Каково максимально возможное число цв...
Ответить