СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ПЖЛСТ Для хранения растрового изображения размером 204×204 пикселей отвели 4 КБ памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?

Информатика
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ПЖЛСТ Для хранения растрового изображения размером 204×204 пикселей отвели 4 КБ памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
204*204 = 4*51*4*51 =51^2*2^4                   2551≈2^11 4 Кбайт = 4*2^(13) бит 4*2^(13) : (51^2 * 2^4) =2^11: 51^2 =2^11 :2551 =2^11 : 2^11= 2^1 1 бит для цвета, то есть только два цвета, чёрно-белое изображение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему Чему учат сказки Пушкина
Ответить
Русский язык
Помогите расставить запятые и найти союзы. Они спустились вниз по склону и увидел?? реку которая подходила к его подножью. На пригорке зеленела тра...
Ответить
Геометрия
Сколь­ко спиц в ко­ле­се, если угол между со­сед­ни­ми спи­ца­ми равен 18°?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйстааа ном 1 и 3(2) ❤️❤️❤️плииииииизззззз!!!!!☺️
Ответить
Математика
Помогите выполните действия: -3 7/20 + ( - 0,25 : (-1/4)- 1,5 : (-3/16)) : (-4 1/11) = ?
Ответить