СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ПЖЛСТ Для хранения растрового изображения размером 204×204 пикселей отвели 4 КБ памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?

Гость: Гость:

204*204 = 4*51*4*51 =51^2*2^4 2551≈2^11 4 Кбайт = 4*2^(13) бит 4*2^(13) : (51^2 * 2^4) =2^11: 51^2 =2^11 :2551 =2^11 : 2^11= 2^1 1 бит для цвета, то есть только два цвета, чёрно-белое изображение.