Помогите расставить запятые и найти союзы. Они спустились вниз по склону и увидел?? реку которая подходила к его подножью. На пригорке зеленела трава а в леской чаще ещё лежал снег.

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Помогите расставить запятые и найти союзы. Они спустились вниз по склону и увидел?? реку которая подходила к его подножью. На пригорке зеленела трава а в леской чаще ещё лежал снег.

Автор: Гость