Помогите расставить запятые и найти союзы. Они спустились вниз по склону и увидел?? реку которая подходила к его подножью. На пригорке зеленела трава а в леской чаще ещё лежал снег.

Русский язык
Помогите расставить запятые и найти союзы. Они спустились вниз по склону и увидел?? реку которая подходила к его подножью. На пригорке зеленела трава а в леской чаще ещё лежал снег.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом предложении-И-союз,а во втором после трава-запятая.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Сколь­ко спиц в ко­ле­се, если угол между со­сед­ни­ми спи­ца­ми равен 18°?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйстааа ном 1 и 3(2) ❤️❤️❤️плииииииизззззз!!!!!☺️
Ответить
Математика
Помогите выполните действия: -3 7/20 + ( - 0,25 : (-1/4)- 1,5 : (-3/16)) : (-4 1/11) = ?
Ответить
Алгебра
Докажите тождество (a-4)(a+2)+4=(a+1)(a-3)-1
Ответить
Алгебра
В классе 16 учащихся, среди них два друга – Максим и Андрей. Класс случайным образ??м разбивают на 4 равные группы. Найдите вероятность того, что...
Ответить