Помогите расставить запятые и найти союзы. Они спустились вниз по склону и увидел?? реку которая подходила к его подножью. На пригорке зеленела трава а в леской чаще ещё лежал снег.
Русский язык
Помогите расставить запятые и найти союзы. Они спустились вниз по склону и увидел?? реку которая подходила к его подножью. На пригорке зеленела трава а в леской чаще ещё лежал снег.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом предложении-И-союз,а во втором после трава-запятая.
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