Помогите выполните действия: -3 7/20 + ( - 0,25 : (-1/4)- 1,5 : (-3/16)) : (-4 1/11) = ?
Математика
Помогите выполните действия: -3 7/20 + ( - 0,25 : (-1/4)- 1,5 : (-3/16)) : (-4 1/11) = ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3 7/20 + ( - 0,25 : (-1/4)- 1,5 : (-3/16)) : (-4 1/11) = -3 7\20+(-1+8)=-3 7\20+7=3 13\20
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