Сочинение на тему- Чему учат сказки Пушкина?

Гость: Гость:

Что что , но сочинение это наглость. Нужно развивать свое мышление. Написание сочнения тебе пригодится(минимум в егэ и огэ) . Немного подумай и я уверена,что ты сама/сам сможешь все написать и сделать это хорошо.