Сочинение на тему- Чему учат сказки Пушкина?
Литература
Сочинение на тему- Чему учат сказки Пушкина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что что , но сочинение это наглость. Нужно развивать свое мышление. Написание сочнения тебе пригодится(минимум в егэ и огэ) . Немного подумай и я уверена,что ты сама/сам сможешь все написать и сделать это хорошо.
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