Решить уравнение по действиям (2 х+5)*(3х-7)+(2х-1)*(2х+1)=(5х+3)*(2х-5)
Алгебра
Решить уравнение по действиям (2 х+5)*(3х-7)+(2х-1)*(2х+1)=(5х+3)*(2х-5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 2x+ 5)(3x - 7) + (2x - 1)(2x + 1) = (5x + 3)(2x - 5) 6x^2 + x - 35 + 4x^2 - 1 = 10x^2 - 19x - 15 10x^2 + x - 36 = 10x^2 - 19x - 15 10x^2 - 10x^2 + x + 19x = - 15 + 36 20x = 21 x = 21/20 x = 1,05
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