Принимая длину одной лыжи равной 1,5 м и ширину 10 см опредилите давление которое ок??зывает мальчик массой 45 кг на снег!!!! Срочно надо !!!

Физика
Принимая длину одной лыжи равной 1,5 м и ширину 10 см опредилите давление которое ок??зывает мальчик массой 45 кг на снег!!!! Срочно надо !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: h=1,5 м l=10см= 0,1 м m=45 кг _________ р= ? Решение: Сначала надо найти объем V S=l*h m^2 V= 0,1*1,5 =0,15 Теперь по формуле p=F/S найдем F=m*g отсюда p=m*g/S. g=10Н/кг p=45*10/0.15=3000 Па= 3кПа Ответ: p= 3кПа
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