Принимая длину одной лыжи равной 1,5 м и ширину 10 см опредилите давление которое ок??зывает мальчик массой 45 кг на снег!!!! Срочно надо !!!
Физика
Принимая длину одной лыжи равной 1,5 м и ширину 10 см опредилите давление которое ок??зывает мальчик массой 45 кг на снег!!!! Срочно надо !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: h=1,5 м l=10см= 0,1 м m=45 кг _________ р= ? Решение: Сначала надо найти объем V S=l*h m^2 V= 0,1*1,5 =0,15 Теперь по формуле p=F/S найдем F=m*g отсюда p=m*g/S. g=10Н/кг p=45*10/0.15=3000 Па= 3кПа Ответ: p= 3кПа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В коммерческий банк внесен вклад в размере 7х000 рублей под ежемесячную процентную ставку 1,х% (сложный процент). Какая сумма будет начисленная чер...
Информатика
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ПЖЛСТ Для хранения растрового изображения размером 204×204 пикселей отвели 4 КБ памяти. Каково максимально возможное число цв...
Русский язык
Русский язык
Помогите расставить запятые и найти союзы. Они спустились вниз по склону и увидел?? реку которая подходила к его подножью. На пригорке зеленела тра...