Определить число моль 5 литров CH4

Химия
Определить число моль 5 литров CH4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число моль 5 литров CH4=1моль
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