Определить что слово(зайчик) подлежащие. определить что слово(идет) глагол. определить что слово(плачет) глагол,.
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Определить что слово(зайчик) подлежащие. определить что слово(идет) глагол. определить что слово(плачет) глагол,.
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