Определить из какой профессиональной сферы пришли фразеологизмы: как рукой сняло, концы в воду, попутного ветра, от а до я, доводить до белого каления, трещать по швам, без сучка и без задоринки, играть первую скрипку, сесть на...

Русский язык
Определить из какой профессиональной сферы пришли фразеологизмы: как рукой сняло, концы в воду, попутного ветра, от а до я, доводить до белого каления, трещать по швам, без сучка и без задоринки, играть первую скрипку, сесть на мель, на всех парусах, в час по чайной ложке, как с иголочки. Составить 3-5 предложений с любыми из этих фразеологизмов.
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Гость:
Ты сома ришай а не пот сматривай☺☺☺☺
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